Саутгейт: "Это поражение — шаг в правильном направлении"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал поражение 1:0 от Италии в Лиге Наций "шагом в правильном направлении".

Поражение на "Сан-Сиро" накануне означает, что англичане впервые с 1992 года не забили ни одного гола с игры в пяти матчах подряд.



Команда Саутгейта гарантированно займет последнее место в Группе A3 и вылетит в Лигу B соревнования, однако Гарет сохраняет позитивный настрой.



"Я понимаю реакцию болельщиков в конце, учитывая наши результаты в этом соревновании. Это понятная эмоциональная реакция".



"Мне сложно чересчур критиковать нашу игру. Мы больше владели мячом, нанесли больше ударов и больше ударов в створ. Большими отрезками мы играли очень хорошо. В решающий момент мы не справились в обороне. Также у нас были шансы у чужих ворот, когда нам следовало быть решительнее, но исполнение нас подвело".



"Думаю, сегодня вечером было много позитивных вещей. Многие игроки показали хорошую индивидуальную игру. Лично я думаю, что эта игра — шаг в правильно направлении, но я прекрасно понимаю, что из-за результата реакция трибун была другой", — цитирует Саутгейта The Guardian.