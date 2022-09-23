Сборная Англии проиграла итальянцам и вылетела в Лигу B в Лиге Наций

Джакомо Распадори Сборная Англии потерпела поражение 1:0 в гостях у Италии, не сумев забить с игры уже в пятом матче подряд.

Впервые с ноября 2020 играть за "трех львов" вышел Эрик Дайер, составив пару в центре обороны с Харри Магуайром. Ник Поуп занял место в воротах. Джуд Беллингем стал партнером Деклана Райса по полузащите.

В самом начале матча Джанлука Скамакка ударом головой с близкого расстояния, но почти с нулевого угла проверил на бдительность Поупа. Ник среагировал.

Дальше этого дело не сдвинулось. Обе команды выглядели безынициативно, игра была равной и скучной. Мяч практически не шел в створ.

После перерыва игра изменилась — благодаря итальянцам, которые резко прибавили и едва не открыли счет на 57-й минуте, когда Николо Барелла не попал по воротам, замыкая прострел Скамакки с убойной позиции.

Хозяева продолжили владеть инициативой и в середине второго тайма справедливо открыли счет. Джакомо Распадори принял длинный заброс партнера, оторвался от Кайла Уолкера и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:0.

Постепенно у гостей стали получаться какие-то атаки, но опасно было лишь пару раз. Скорее, итальянцы могли забить еще — на 85-й минут Федерико Димарко попал в штангу.

Англичане так и не смогли уйти от поражения, и этот результат означает, что подопечные Гарета Саутгейта уже не поднимутся с последнего места в Группе A3 и в следующем розыгрыше Лиги Наций будут играть лигой ниже.

Сборная Италии — сборная Англии — 1:0 (0:0)

Гол: Распадори 68.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачебри, Толои, Кристанте, Жоржиньо (Палмери 89), Димарко (Фраттези 89), Распадори (Габбиадини 81), Скамакка (Ньонто 63), Барелла (Побега 63).

Англия: Поуп, Джеймс, Дайер, Магуайр, Уолкер (Шоу 72), Беллингем, Райс, Стерлинг, Фоден, Сака (Грилиш 72), Кейн.

Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо — Грилиш.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Италии

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 23:50

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 24.09.2022 00:41 # takernotagiver
    Ладно, гандоны. Покуражился я над вами по красоте. Пора и честь знать. Вы тоже долго здесь не тяните резину)))

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  2. thegodfather 24.09.2022 00:32 # thegodfather
    Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что если бы он сейчас играл в футбол, то он не хотел бы играть против защитника «Челси» Риса Джеймса.

    «Прямо сейчас Рис Джеймс лучший футболист на своей позиции, один из лучших в сборной среди всех игроков. Он на голову сильнее Трента Александра-Арнольда. Если бы я сейчас играл и выступал на позиции вингера, мне бы очень не хотелось играть против защитника «Челси»

    «Кроме этого, Джеймс прекрасно играет в атаке. Трент может отдать качественные передачи на любую дистанцию, но Рис забьет больше него в любом случае»

    Зеродауны на страпоне. Соре за оффтоп

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  3. thegodfather 24.09.2022 00:28 # thegodfather
    Наркот, зачем спорить с экземпляром " сам такой"!?
    Сделал вывод, забыл. Какой толк со школяром в споры вступать и слышать сам такой и ловить стрелы нонстоп.

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  4. takernotagiver 24.09.2022 00:28 # takernotagiver
    Наркот aka СтрелкаГоришьДавалкаПереводишь)

    (ответить)

  5. takernotagiver 24.09.2022 00:26 # takernotagiver
    Первые слова наркота при рождении:
    "стрелки", "переводишь", "горишь", "давалка". Родители посмотрели на этого слабоумного и сказали, что ему и этого набора хватит))))))))))

    (ответить)

  6. thegodfather 24.09.2022 00:23 # thegodfather
    https://t.me/uniannet/73317?single

    Орууууу русню сравнили с картохой фри.
    Зажарим тварей, яхааааааа 6аля

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  7. takernotagiver 24.09.2022 00:14 # takernotagiver
    Моя миссия выполнена на сегодня. Наркот снова в канаве с обгаженными штанами, нашептывающий волшебные слова: стрелка, горишь, давалка, переводишь и их производные. Но в этом раз волшебство не сработало))))))))))))))

    (ответить)

  8. takernotagiver 24.09.2022 00:08 # takernotagiver
    Говорит, что его лексикон не скуден и наркот не горит.
    ____________________________________

    23.09.2022 22:49 #
    narcot

    6ля, вот к чему этот высер? господи, что ты несёшь, 6лядь) клоун-давалка

    23.09.2022 23:01 #
    narcot

    норм горишь, давал ачька)


    23.09.2022 22:50 #
    narcot

    помоги найти на видосе того всушника, маленькая давалка

    23.09.2022 23:02 #
    narcot
    сразу ты метнул стрелу одним видосом, потом другим. что изменилось? я где-то отрицал, что тот е6лан под гашиком прострелил себе голову? я просто ссу на тебя за то, что ты стрелочница-давалочница

    23.09.2022 22:54 #
    narcot

    давалка, на кой xyй ты переводишь стрелы?

    23.09.2022 23:26 #
    narcot

    эм, что, прости?) стрелы переводишь ты, а зищащаться мне? гсоподи, вскройся

    23.09.2022 23:24 #
    narcot

    ниxyя ты погорел) крик

    23.09.2022 23:41 #
    narcot

    Норм горишь) значит неплохо макаю стрелочницу, не имеющую аргументов. Еще парой постов не сгори))

    ________________________________________________________
    Вот это уровень построения аргументации задал наркот. Всем равняться на этого щелкунчика)

    (ответить)

  9. sausage 24.09.2022 00:07 # sausage
    За последнее время стало абсолютно пох на эту сборную. Это пиздец лютый. Если раньше этот ватокат как-то оправдывался почти 100% результатом, то сейчас и его нет. За 5 матчей один забитый гол и тот с пенальти. Нет даже какого-то постоянного наигранного состава, постоянная ротация и какие-то нонеймы, вызываемые на сборы. Ну что ж, будут оттачивать своё мастерство теперь с Албанией и Литвой. Желаю этой сборной не выйти из группы на ЧМ в Катаре, а Саутгейту пойти нахуй. Беру все свои хорошие или оправдывающие его слова, когда-либо сказанные, обратно. Нападающие из лучшей лиги мира с самыми большими зарплатами не могут забить в пяти матчах, пиздец тактика.

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  10. madchester 24.09.2022 00:01 # madchester
    Увидил в основе бревно магваяра и сразу всё стало ясно.

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  11. live-juve 23.09.2022 23:59 # live-juve
    найс Италия покатала на банане распиаренных оверпрайсных англов...

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  12. madchester 23.09.2022 23:58 # madchester
    Петушары!

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  13. narcot 23.09.2022 23:54 # narcot
    Клоун Ебалицкий открыл центры мобилизации пушечного мяса еще не дождавшись окончания псевдореферендума.

    Антиреклама "русского мира" во всей красе

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