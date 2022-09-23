Сборная Англии проиграла итальянцам и вылетела в Лигу B в Лиге Наций

Сборная Англии потерпела поражение 1:0 в гостях у Италии, не сумев забить с игры уже в пятом матче подряд.

Впервые с ноября 2020 играть за "трех львов" вышел Эрик Дайер, составив пару в центре обороны с Харри Магуайром. Ник Поуп занял место в воротах. Джуд Беллингем стал партнером Деклана Райса по полузащите.



В самом начале матча Джанлука Скамакка ударом головой с близкого расстояния, но почти с нулевого угла проверил на бдительность Поупа. Ник среагировал.



Дальше этого дело не сдвинулось. Обе команды выглядели безынициативно, игра была равной и скучной. Мяч практически не шел в створ.



После перерыва игра изменилась — благодаря итальянцам, которые резко прибавили и едва не открыли счет на 57-й минуте, когда Николо Барелла не попал по воротам, замыкая прострел Скамакки с убойной позиции.



Хозяева продолжили владеть инициативой и в середине второго тайма справедливо открыли счет. Джакомо Распадори принял длинный заброс партнера, оторвался от Кайла Уолкера и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:0.



Постепенно у гостей стали получаться какие-то атаки, но опасно было лишь пару раз. Скорее, итальянцы могли забить еще — на 85-й минут Федерико Димарко попал в штангу.



Англичане так и не смогли уйти от поражения, и этот результат означает, что подопечные Гарета Саутгейта уже не поднимутся с последнего места в Группе A3 и в следующем розыгрыше Лиги Наций будут играть лигой ниже.



Сборная Италии — сборная Англии — 1:0 (0:0)



Гол: Распадори 68.



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачебри, Толои, Кристанте, Жоржиньо (Палмери 89), Димарко (Фраттези 89), Распадори (Габбиадини 81), Скамакка (Ньонто 63), Барелла (Побега 63).



Англия: Поуп, Джеймс, Дайер, Магуайр, Уолкер (Шоу 72), Беллингем, Райс, Стерлинг, Фоден, Сака (Грилиш 72), Кейн.



Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо — Грилиш.