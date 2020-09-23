Пулишич травмировался в сборной США

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич получил травму в сборной США.

Ранее в пятницу сборная США проиграла товарищеский матч против Японии в Дюссельдорфе со счетом 2:0. Ожидалось, что Пулишич, будучи капитаном, выйдет в стартовом составе своей национальной команды.

Однако Кристиана не оказалось даже среди запасных. Как сообщает Evening Standard, главный тренер американцев Грегг Берхалтер подтвердил, что 24-летний игрок получил травму на тренировке.

Впрочем, Берхалтер не уточнил характер повреждения, как и то, сможет ли сыграть Пулишич против Саудовской Аравии в Мурсии следующий вторник.

Эта травма случилась очень не вовремя для Пулишича, который, наверняка, надеялся произвести впечатление на нового рулевого "Челси" Грэма Поттера.


Метки Пулишич, сборная США, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 23:00

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