Пулишич травмировался в сборной США
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич получил травму в сборной США.
Ранее в пятницу сборная США проиграла товарищеский матч против Японии в Дюссельдорфе со счетом 2:0. Ожидалось, что Пулишич, будучи капитаном, выйдет в стартовом составе своей национальной команды.
Однако Кристиана не оказалось даже среди запасных. Как сообщает Evening Standard, главный тренер американцев Грегг Берхалтер подтвердил, что 24-летний игрок получил травму на тренировке.
Впрочем, Берхалтер не уточнил характер повреждения, как и то, сможет ли сыграть Пулишич против Саудовской Аравии в Мурсии следующий вторник.
Эта травма случилась очень не вовремя для Пулишича, который, наверняка, надеялся произвести впечатление на нового рулевого "Челси" Грэма Поттера.
23.09.2022 23:00
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