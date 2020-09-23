Пулишич травмировался в сборной США

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич получил травму в сборной США.

Ранее в пятницу сборная США проиграла товарищеский матч против Японии в Дюссельдорфе со счетом 2:0. Ожидалось, что Пулишич, будучи капитаном, выйдет в стартовом составе своей национальной команды.



Однако Кристиана не оказалось даже среди запасных. Как сообщает Evening Standard, главный тренер американцев Грегг Берхалтер подтвердил, что 24-летний игрок получил травму на тренировке.



Впрочем, Берхалтер не уточнил характер повреждения, как и то, сможет ли сыграть Пулишич против Саудовской Аравии в Мурсии следующий вторник.



Эта травма случилась очень не вовремя для Пулишича, который, наверняка, надеялся произвести впечатление на нового рулевого "Челси" Грэма Поттера.