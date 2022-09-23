Грилиш имел секс с женщиной, которую изнасиловал друг Менди
Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш вступил в сексуальную связь с женщиной, которая позже была изнасилована на вечеринке у его одноклубника Бенжамена Менди.
В данный момент над Менди и его сообщником Луи Саа Маттури продолжается судебный процесс касательно многочисленных изнасилований двумя мужчинами.
В пятницу Королевский суд Честера провел очередное заседание, в ходе которого присяжные узнали от одного из свидетелей подробности вечеринки в особняке Менди в августе прошлого года.
Этим свидетелем выступила девушка, которой на тот момент было 17 лет и которую Менди, по ее заверениям, изнасиловал дважды за вечер и кончил внутрь нее, сообщает Daily Mail.
Грилиш "требовал себе водки", "отключился на диване", а также имел секс с 23-летней девушкой, которая позже была изнасилована Маттури. Свидетель не смог уточнить, вступил ли Джек в интимную связь по обоюдному согласию.
23.09.2022 22:00
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КОРОЛЬ!!!
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Сити-это рассадник насильников.
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Лол! Щас и этого овоща закроют)
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Круче только изнасилование сукраины пукеным
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КОРОЛЬ!!!
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