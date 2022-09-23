Грилиш имел секс с женщиной, которую изнасиловал друг Менди

Джек Грилиш Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш вступил в сексуальную связь с женщиной, которая позже была изнасилована на вечеринке у его одноклубника Бенжамена Менди.

В данный момент над Менди и его сообщником Луи Саа Маттури продолжается судебный процесс касательно многочисленных изнасилований двумя мужчинами.

В пятницу Королевский суд Честера провел очередное заседание, в ходе которого присяжные узнали от одного из свидетелей подробности вечеринки в особняке Менди в августе прошлого года.

Этим свидетелем выступила девушка, которой на тот момент было 17 лет и которую Менди, по ее заверениям, изнасиловал дважды за вечер и кончил внутрь нее, сообщает Daily Mail.

Грилиш "требовал себе водки", "отключился на диване", а также имел секс с 23-летней девушкой, которая позже была изнасилована Маттури. Свидетель не смог уточнить, вступил ли Джек в интимную связь по обоюдному согласию.


Метки Грилиш, Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 22:00

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  1. true-manc 23.09.2022 23:06 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. liverpoolec23 23.09.2022 23:04 # liverpoolec23
    Сити-это рассадник насильников.

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  3. electric 23.09.2022 22:31 # electric
    Лол! Щас и этого овоща закроют)

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  4. hammersmith 23.09.2022 22:25 # hammersmith
    Круче только изнасилование сукраины пукеным

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  5. englandonelove 23.09.2022 22:17 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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