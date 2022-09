Про Премьер-Лигу хотят снять аналог "Drive to Survive"

Связанная с Netflix компания обратилась к Премьер-Лиге насчет съемок футбольной версии "Drive to Survive" о "Формуле-1".

Многосерийный документальный фильм "Drive to Survive" стал настоящим хитом и ранее в этом году был продлен на пятый и шестой сезоны.



Теперь съемочная компания Box To Box, сотворившая этот шедевр для стриминговового сервиса Netflix, хочет повторить свой успех с Премьер-Лигой.



По информации The Athletic, продюсеры уже ведут переговоры с Премьер-Лигой, однако окончательное решение будет принято посредством голосования 20 клубов дивизиона.



Добавим, ранее Box To Box уже работала над футбольными проектами: "The Three Kings" про легендарных Мэтта Басби, Билла Шенкли и Джока Стейна и "Make Us Dream" про экс-капитана "Ливерпуля" Стивеа Джеррарда.