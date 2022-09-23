Про Премьер-Лигу хотят снять аналог "Drive to Survive"
Связанная с Netflix компания обратилась к Премьер-Лиге насчет съемок футбольной версии "Drive to Survive" о "Формуле-1".
Многосерийный документальный фильм "Drive to Survive" стал настоящим хитом и ранее в этом году был продлен на пятый и шестой сезоны.
Теперь съемочная компания Box To Box, сотворившая этот шедевр для стриминговового сервиса Netflix, хочет повторить свой успех с Премьер-Лигой.
По информации The Athletic, продюсеры уже ведут переговоры с Премьер-Лигой, однако окончательное решение будет принято посредством голосования 20 клубов дивизиона.
Добавим, ранее Box To Box уже работала над футбольными проектами: "The Three Kings" про легендарных Мэтта Басби, Билла Шенкли и Джока Стейна и "Make Us Dream" про экс-капитана "Ливерпуля" Стивеа Джеррарда.
23.09.2022 21:00
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