"Челси" и "Сити" следят за Леау
"Челси" и "Манчестер Сити" следят за вингером "Милана" Рафаэлом Леау.
Леау до сих пор не продлил свой контракт, от которого останется только 12 месяцев после окончания этого сезона, а переговоры с "Миланом" о новой сделке складываются тяжело.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Рафаэл потребовал себе зарплату в 6 миллионов фунтов в год, а также попросил "Милан" и свой бывший клуб "Лилль" помочь ему погасить долг перед "Спортингом" в 16 млн. фунтов.
Леау остался должен "Спортингу" после того, как расторг свой контракт из-за атаки на базу португальского клуба.
"Челси" и "Сити" внимательно следят за Леау и готовы в любой момент вмешаться, чтобы переманить 23-летнего португальца, за которого "Милан" минувшим летом требовал 132 млн. фунтов.
23.09.2022 20:00
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