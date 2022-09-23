"Челси" и "Сити" следят за Леау

"Челси" и "Манчестер Сити" следят за вингером "Милана" Рафаэлом Леау.

Леау до сих пор не продлил свой контракт, от которого останется только 12 месяцев после окончания этого сезона, а переговоры с "Миланом" о новой сделке складываются тяжело.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Рафаэл потребовал себе зарплату в 6 миллионов фунтов в год, а также попросил "Милан" и свой бывший клуб "Лилль" помочь ему погасить долг перед "Спортингом" в 16 млн. фунтов.



Леау остался должен "Спортингу" после того, как расторг свой контракт из-за атаки на базу португальского клуба.



"Челси" и "Сити" внимательно следят за Леау и готовы в любой момент вмешаться, чтобы переманить 23-летнего португальца, за которого "Милан" минувшим летом требовал 132 млн. фунтов.