FA предъявила обвинения Роналду за выбитый телефон из рук подростка-аутиста

FA предъявила обвинение нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду насчет инцидента после окончания матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в апреле.

Напомним, после поражения "Юнайтед" на "Гудисон Парк" со счетом 1:0, Роналду выбил телефон из рук 14-летнего фаната с задержкой в развитии, впервые в жизни приехавшего на матч любимого "Эвертона".



В прошлом месяце полиция закрыла свое расследование в отношении Криштиану, не найдя в его поступке состава преступления. Португальский ветеран отделался предупреждением.



А вот Ассоциация углядела в действиях Роналду "неподобающее и/или грубое поведение". ESPN предполагает, что Криштиану будет грозить предупреждение, штраф или даже дисквалификация, если его признают виновным.