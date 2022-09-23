Сака признан лучшим игроком сборной Англии в сезоне 2021/22

Вингер "Арсенала" Букайо Сака был признан лучшим игроком сборной Англии в сезоне 2021/22.

Прошлая кампания сложилась выдающимся образом для Сака, который утвердился ключевым игроком своего клуба и продолжил блистать на международной арене после участия в финале Евро-2020.



В голосовании болельщиков на лучшего игрока национальной команды за предыдущие 12 месяцев Букайо опередил полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, которые заняли второе и третье место, соответственно.



В течение международного сезона 2021/22 Сака сыграл девять матчей за английскую сборную и забил три гола. Всего на счету Букайо уже 18 поединков за национальную команду.



Добавим, новый сезон 21-летний Сака тоже начал весьма убедительно, забив один гол и отдав четыре результативные передачи в семи матчах Премьер-Лигу.