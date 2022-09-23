Магуайр и Беллингем выйдут в старте сборной Англии против Италии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем должны выйти в стартовом составе сборной Англии на матч Лиги Наций против Италии.

Магуайр не появляется в стартовом составе "Юнайтед" уже шесть недель, но при этом остается ключевым исполнителем для главного тренера англичан Гарета Саутгейта.



Саутгейт собирается дать Харри возможность получить игровые минуты и заткнуть своих критиков, выпустив самого дорого защитника мира с первых минут на "Сан-Сиро" в пятницу вечером, сообщает Sky Sports.



Получит свой шанс и Беллингем, поскольку Калвин Филлипс травмирован, а Джордан Хендерсон еще набирает форму после растяжения задней поверхности бедра. Джуд должен выйти в центр поля в пару к Деклану Райсу.



А вот Айвен Тоуни, Бен Чилуэлл, Марк Гехи и дисквалифицированный Джон Стоунс в заявку англичан на матч против Италии не попадут.