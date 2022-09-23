Камара рискует пропустить ЧМ-2022
Полузащитник "Астон Вилллы" Бубакар Камара пропустит около двух месяцев с травмой связок колена.
Камара был одним из лучших игроков "Виллы" на старте нового сезона, присоединившись к команде Стивена Джеррарда свободным агентом из "Марселя" летом.
Однако в прошлую пятницу, когда "вилланы" победили "Саутгемптон" со счетом 1:0, с Бубакаром приключилась беда, а сейчас поступило подтверждение, что 22-летний полузащитник проведет вне игры около двух месяцев, сообщает BBC.
Эта травма ставит под вопрос поездку Камара на ЧМ-2022 в Катаре с сборной Франции, куда он изначально был вызван на матчи Лиги Наций в сентябре.
23.09.2022 16:00
Просмотров: 163
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: