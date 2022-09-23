Роналдо назвал два английских клуба, которые он мог купить
Легенда бразильского футбола Роналдо назвал два английских клуба, которые он мог купить вместо "Реал Вальядолид".
Добившись колоссальных успехов в качестве игрока, с 2018 года Роналдо пробует себя в качестве совладельца футбольного клуба.
Роналдо является контролирующим акционером "Реал Вальядолид" из Испании, хотя его инвестиции могли достаться "Брентфорду" или "Чарльтону".
"Я искал команду для покупки, и несколько людей мне помогали с этим".
"У меня было достаточно возможностей в Англии и есть до сих пор. Их местные лиги являются, пожалуй, самыми организованными и дорогими в мире, поэтому в итоге их клубы стоят гораздо дороже, чем где-либо в Европе. Это очень интересно".
"Сейчас все мы видим, что Премьер-Лига лидирует в футбольной индустрии, тогда как другие лиги изо всех сил стараются догнать их финансово. В эти дни так сложно соперничать с английским футболом".
"В то время у меня были кое-какие возможности. "Брентфорд" — одна из предложенных мне команд. Я разговаривал с ними и ознакомился с их бизнес-планом, и это было очень славно".
"Также были клубы из третьего дивизиона с огромным потенциалом. Я имею ввиду "Чарльтон" — команду из Лондона с большими традициями, они тоже обращались ко мне. Но все эти возможности требовали более 50 миллионов фунтов инвестиций".
"В конце концов я купил "Вальядолид" дешевле и сохранил качество жизни, которое у меня было в Мадриде. Короткое расстояние между Мадридом и Вальядолидом очень важно, потому что это позволяет мне постоянно присматривать за бизнесом. Думаю, это было лучшее решение, что я мог принять", — сообщил Роналдо FourFourTwo.
23.09.2022 15:00
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самыми дорогими в мире, поэтому в итоге их клубы стоят гораздо дороже
он что пенс?
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Криш тоже таким станет.
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ебать в блюсвина превратился(
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