Роналдо назвал два английских клуба, которые он мог купить

Роналдо Легенда бразильского футбола Роналдо назвал два английских клуба, которые он мог купить вместо "Реал Вальядолид".

Добившись колоссальных успехов в качестве игрока, с 2018 года Роналдо пробует себя в качестве совладельца футбольного клуба.

Роналдо является контролирующим акционером "Реал Вальядолид" из Испании, хотя его инвестиции могли достаться "Брентфорду" или "Чарльтону".

"Я искал команду для покупки, и несколько людей мне помогали с этим".

"У меня было достаточно возможностей в Англии и есть до сих пор. Их местные лиги являются, пожалуй, самыми организованными и дорогими в мире, поэтому в итоге их клубы стоят гораздо дороже, чем где-либо в Европе. Это очень интересно".

"Сейчас все мы видим, что Премьер-Лига лидирует в футбольной индустрии, тогда как другие лиги изо всех сил стараются догнать их финансово. В эти дни так сложно соперничать с английским футболом".

"В то время у меня были кое-какие возможности. "Брентфорд" — одна из предложенных мне команд. Я разговаривал с ними и ознакомился с их бизнес-планом, и это было очень славно".

"Также были клубы из третьего дивизиона с огромным потенциалом. Я имею ввиду "Чарльтон" — команду из Лондона с большими традициями, они тоже обращались ко мне. Но все эти возможности требовали более 50 миллионов фунтов инвестиций".

"В конце концов я купил "Вальядолид" дешевле и сохранил качество жизни, которое у меня было в Мадриде. Короткое расстояние между Мадридом и Вальядолидом очень важно, потому что это позволяет мне постоянно присматривать за бизнесом. Думаю, это было лучшее решение, что я мог принять", — сообщил Роналдо FourFourTwo.


Метки Брентфорд, Реал Вальядолид, Роналдо, Чарльтон

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1864

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Последние комментарии:




  1. wilegend 23.09.2022 16:07 # wilegend
    самыми дорогими в мире, поэтому в итоге их клубы стоят гораздо дороже

    он что пенс?

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  2. hunter022 23.09.2022 15:11 # hunter022
    Криш тоже таким станет.

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  3. kukuruzzo 23.09.2022 15:02 # kukuruzzo
    ебать в блюсвина превратился(

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