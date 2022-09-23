Томиясу недоволен своей ролью в этом сезоне
Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу признался, что недоволен своей ролью в этом сезоне.
В этом сезоне Вильям Салиба застолбил за собой место в центре обороны "Арсенала", вытеснив на правый край защиты Бена Уайта.
Жертвой этого стал Томиясу, который прописался на скамейке запасных и в этом сезоне сыграл лишь 72 минуты в Премьер-Лиге, шесть раз выходя на замену.
Эта ситуация не устраивает Такехиро, однако 23-летний японец не унывает и готов упорно трудиться для возвращения доверия тренера.
"В этой лиге довольно высокие стандарты, и я не могу быть доволен своей ситуацией".
"Когда смотришь на игроков, которые выходят в стартовом составе на матчи Премьер-Лиги, ты понимаешь, что от тебя требуется. Я буду упорно трудиться, чтобы вернуть свое место", — приводит слова Томиясу Daily Mail.
23.09.2022 14:00
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Последние комментарии:
Молодец, не ноет. Готов трудиться, чтобы отвоевать место в старте. Весьма по-самурайски, а не как современные девочки на футболистах, которые сразу же токсикозят через агентов.
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Кто это?
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Брать Уайта за 50 млн., как ЦЗ чтобы он играл ПЗ, когда есть бесплатный Салиба на ЦЗ и работоспособный дешевый японец на ПЗ, не совсем понятно.
От Уайта в атаке мало толку, а в защите япошка по моему не хуже.
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