Томиясу недоволен своей ролью в этом сезоне

Такехиро Томиясу Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу признался, что недоволен своей ролью в этом сезоне.

В этом сезоне Вильям Салиба застолбил за собой место в центре обороны "Арсенала", вытеснив на правый край защиты Бена Уайта.

Жертвой этого стал Томиясу, который прописался на скамейке запасных и в этом сезоне сыграл лишь 72 минуты в Премьер-Лиге, шесть раз выходя на замену.

Эта ситуация не устраивает Такехиро, однако 23-летний японец не унывает и готов упорно трудиться для возвращения доверия тренера.

"В этой лиге довольно высокие стандарты, и я не могу быть доволен своей ситуацией".

"Когда смотришь на игроков, которые выходят в стартовом составе на матчи Премьер-Лиги, ты понимаешь, что от тебя требуется. Я буду упорно трудиться, чтобы вернуть свое место", — приводит слова Томиясу Daily Mail.


Метки Арсенал, Томиясу

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 14:00

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  1. dentinho 23.09.2022 14:59 # dentinho
    Молодец, не ноет. Готов трудиться, чтобы отвоевать место в старте. Весьма по-самурайски, а не как современные девочки на футболистах, которые сразу же токсикозят через агентов.

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  2. jakov 23.09.2022 14:22 # jakov
    Кто это?

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  3. abse 23.09.2022 14:04 # abse
    Брать Уайта за 50 млн., как ЦЗ чтобы он играл ПЗ, когда есть бесплатный Салиба на ЦЗ и работоспособный дешевый японец на ПЗ, не совсем понятно.
    От Уайта в атаке мало толку, а в защите япошка по моему не хуже.

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