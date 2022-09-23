Томиясу недоволен своей ролью в этом сезоне

Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу признался, что недоволен своей ролью в этом сезоне.

В этом сезоне Вильям Салиба застолбил за собой место в центре обороны "Арсенала", вытеснив на правый край защиты Бена Уайта.



Жертвой этого стал Томиясу, который прописался на скамейке запасных и в этом сезоне сыграл лишь 72 минуты в Премьер-Лиге, шесть раз выходя на замену.



Эта ситуация не устраивает Такехиро, однако 23-летний японец не унывает и готов упорно трудиться для возвращения доверия тренера.



"В этой лиге довольно высокие стандарты, и я не могу быть доволен своей ситуацией".



"Когда смотришь на игроков, которые выходят в стартовом составе на матчи Премьер-Лиги, ты понимаешь, что от тебя требуется. Я буду упорно трудиться, чтобы вернуть свое место", — приводит слова Томиясу Daily Mail.