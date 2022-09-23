Миллс считает, что Александер-Арнольд может не попасть на ЧМ-2022

Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" реально рискует не попасть на ЧМ-2022 в Катаре из-за своей неважной игры в обороне.

И хотя Александер-Арнольд был включен в заявку из 28 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Италии и Германии, Миллс указывает на то, что Трент слишком слабо обороняется, и это не позволит сборной Англии далеко продвинуться в Катаре.



"Существует реальная вероятность того, что он не попадет в заявку. Меня всегда беспокоила его способность обороняться, и сейчас эта проблема вышла на первый план".



"Когда он в форме, то исключительно хорош при подключениях вперед. Но это лишь маскирует проблему, особенно в "Ливерпуле".



"Ты миришься с его слабостью при игре в обороне, потому что он многое дает впереди. Но с этим из группы в Катаре не выйдешь".



"Они стремятся достичь 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала, участвовать в больших матчах против очень хороших команд".



"Мы убедились, что оборонительные способности Трента не всегда в порядке", — цитирует Миллса The Sun.