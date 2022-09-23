Миллс считает, что Александер-Арнольд может не попасть на ЧМ-2022
Бывший защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" реально рискует не попасть на ЧМ-2022 в Катаре из-за своей неважной игры в обороне.
И хотя Александер-Арнольд был включен в заявку из 28 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Италии и Германии, Миллс указывает на то, что Трент слишком слабо обороняется, и это не позволит сборной Англии далеко продвинуться в Катаре.
"Существует реальная вероятность того, что он не попадет в заявку. Меня всегда беспокоила его способность обороняться, и сейчас эта проблема вышла на первый план".
"Когда он в форме, то исключительно хорош при подключениях вперед. Но это лишь маскирует проблему, особенно в "Ливерпуле".
"Ты миришься с его слабостью при игре в обороне, потому что он многое дает впереди. Но с этим из группы в Катаре не выйдешь".
"Они стремятся достичь 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала, участвовать в больших матчах против очень хороших команд".
"Мы убедились, что оборонительные способности Трента не всегда в порядке", — цитирует Миллса The Sun.
23.09.2022 13:00
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трента давно пора переводить в центр
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