Почеттино продолжает ждать предложений из Премьер-Лиги
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино продолжает ждать предложений из Премьер-Лиги.
На текущей неделе появились слухи о том, что Почеттино, в июле уволенный из ПСЖ, может возглавить "Ниццу".
Однако Evening Standard уверяет, что Маурисио не разговаривал с французским клубом, принадлежащим британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу.
Почеттино даже не заинтересован в работе с "Ниццей" и готов рассмотреть только предложения от топ-клубов. Помимо Премьер-Лиги, 50-летний аргентинец может представить себя в Ла Лиге или Серии А.
23.09.2022 12:00
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Последние комментарии:
ну тоько в ттх опять теперь. конте явно с мухосранска уйдет
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Ну только обратно в орнитологию не влезай.. будет всем хуже
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КОРОЛЬ!!!
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