Почеттино продолжает ждать предложений из Премьер-Лиги

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино продолжает ждать предложений из Премьер-Лиги.

На текущей неделе появились слухи о том, что Почеттино, в июле уволенный из ПСЖ, может возглавить "Ниццу".

Однако Evening Standard уверяет, что Маурисио не разговаривал с французским клубом, принадлежащим британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу.

Почеттино даже не заинтересован в работе с "Ниццей" и готов рассмотреть только предложения от топ-клубов. Помимо Премьер-Лиги, 50-летний аргентинец может представить себя в Ла Лиге или Серии А.


Метки Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 23.09.2022 13:00 # quavo
    ну тоько в ттх опять теперь. конте явно с мухосранска уйдет

    (ответить)

  2. breadpeat 23.09.2022 12:15 # breadpeat
    Ну только обратно в орнитологию не влезай.. будет всем хуже

    (ответить)

  3. slavaukraine 23.09.2022 12:11 # slavaukraine
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: