Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино продолжает ждать предложений из Премьер-Лиги.

На текущей неделе появились слухи о том, что Почеттино, в июле уволенный из ПСЖ, может возглавить "Ниццу".



Однако Evening Standard уверяет, что Маурисио не разговаривал с французским клубом, принадлежащим британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу.



Почеттино даже не заинтересован в работе с "Ниццей" и готов рассмотреть только предложения от топ-клубов. Помимо Премьер-Лиги, 50-летний аргентинец может представить себя в Ла Лиге или Серии А.