Кьеллини: "Юнайтед" требует слишком многого от Магуайра"

Легенда итальянского футбола Джорджо Кьеллини заступился за защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

В преддверии ЧМ-2022 в Катаре Магуайр находится под колоссальным давлением. Не утихают споры, должен ли Харри сохранить место в стартовом составе сборной Англии, лишившись оного в своем клубе.



Однако Кьеллини, противостоявший Магуайру в финале Евро-2020 в прошлом году, считает, что люди заблуждаются из-за ценника Харри и требуют от самого дорогого защитника в мире слишком многого.



"Мне грустно из-за ситуации Магуайра, потому что он хороший игрок. Они ("Манчестер Юнайтед") требуют слишком многого от него. Разве то, что они заплатили 80 миллионов фунтов за него, означает, что он должен становиться лучшим игроком в каждом матче? Это неправильно. Цена на трансферном рынке зависит от многих факторов, которые ты не можешь контролировать. Это не твоя вина".



"Он и Стоунс — хорошая пара. Окей, возможно, Магуайр — это не Рио Фердинанд, но он весьма хорош".



"Эта ситуация не помогает сборной Англии играть в свою лучшую игру. Если ты собираешься выиграть Чемпионат Мира, то невозможно это сделать, имея проблемы с ключевыми игроками, а Магуайр — один из ключевых игроков в команде".



"Все медиа и фанаты по-настоящему оказывают давление на английских игроков, так что это непросто", — сообщил Кьеллини The Times.