Кейн уверен, что подойдет к ЧМ-2022 без травм
Капитан сборной Англии Харри Кейн уверен, что он будет избавлен от травм во время Чемпионата Мира в Катаре благодаря своему личному физиотерапевту.
После надрыва задней поверхности бедра в матче против "Саутгемптона" в январе 2020, что стало следствием серьезных травм лодыжек, Кейн по обратился за помощью к специалисту по физической подготовке из Испании.
Физиотерапевт, чье имя Кейн отказывается раскрывать, значительно помог Харри, и тот намерен подойти к турниру в Катаре в своих лучших кондициях.
"Постучим по дереву".
"Мы работаем вместе уже почти три года. Он приносит мне огромную пользу. На протяжении последних трех лет мы работали многими часами, у нас сложились очень хорошие отношения, и я чувствую, он по-настоящему помог мне".
"Я вижу изменения в своем организме в том плане, какими мои лодыжки были раньше и какие они теперь. Я в совершенно другом состоянии, и это по-настоящему приятно", — цитирует Кейна The Guardian.
23.09.2022 10:00
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