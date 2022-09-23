Кейн уверен, что подойдет к ЧМ-2022 без травм

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн уверен, что он будет избавлен от травм во время Чемпионата Мира в Катаре благодаря своему личному физиотерапевту.

После надрыва задней поверхности бедра в матче против "Саутгемптона" в январе 2020, что стало следствием серьезных травм лодыжек, Кейн по обратился за помощью к специалисту по физической подготовке из Испании.

Физиотерапевт, чье имя Кейн отказывается раскрывать, значительно помог Харри, и тот намерен подойти к турниру в Катаре в своих лучших кондициях.

"Постучим по дереву".

"Мы работаем вместе уже почти три года. Он приносит мне огромную пользу. На протяжении последних трех лет мы работали многими часами, у нас сложились очень хорошие отношения, и я чувствую, он по-настоящему помог мне".

"Я вижу изменения в своем организме в том плане, какими мои лодыжки были раньше и какие они теперь. Я в совершенно другом состоянии, и это по-настоящему приятно", — цитирует Кейна The Guardian.


Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 10:00

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  1. breadpeat 23.09.2022 10:03 # breadpeat
    ее имя - крошка дженифер, танцевала до 16 на стойке в портсмуте в портовом кабаке

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