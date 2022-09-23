Саутгейт ставит на кон свою репутацию ради Магуайра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что готов поставить на кон свою репутацию, продолжая оказывать доверие Харри Магуайру.

После неудачного начала сезона Магуайр лишился места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", однако Саутгейт не готов последовать примеру своего коллеги Эрика Тен Хага и перевести Харри на лавку.



Саутгейт планирует и дальше доверять Магуайру и просто не видит на позиции Харри игроков лучше и опытнее в своей обойме.



"Какой бы репутацией я ни обладал, я ставлю ее на кон здесь. Думаю, ты всегда должен оставаться верным своим убеждениям, и мы чувствуем, что Харри — важный игрок".



"Если бы мы думали, что вместо него готовы сыграть более опытные игроки, это был бы другой разговор. На некоторых других позициях это было бы иначе".



"Но он наш самый доминирующих в воздухе защитник. Он важный игрок для нас. Думаю, важно поддерживать своих лучших игроков", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.