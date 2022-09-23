Ведущие агенты сражаются за Нванери

Ведущие футбольные агенты сражаются за то, чтобы заполучить вундеркинда "Арсенала" Итана Нванери себе в клиенты.

В прошлый уикенд Итан появился на замену против "Брентфорда", в возрасте 15 лет и 181 дня став самым молодым игроком Премьер-Лиги всех времен.



Внезапно обрушившаяся слава привлекла к Нванери огромное внимание со стороны самых авторитетных агентов, которые, как утверждает Daily Mirror, пытаются найти подход к отцу полузащитника Оби.



Интерес агентов к Нванери понятен, ведь Итану прочат звездное будущее, и на за горами момент, когда "Арсенал" пригласит юниора к столу переговоров для обсуждения профессионального контракта.



На Нванери-старшего также вышли представители Федерации футбола Нигерии, чтобы уговорить его сына Итана, привлекающегося к юношеским матчам сборной Англии U-16, связать свою международную карьеру с национальной командой из Африки.