Тухелю, возможно, придется уехать из Британии

Томас Тухель Томас Тухель может быть вынужден покинуть Британию после своего увольнения из "Челси".

На текущей неделе Тухель был замечен в Лондоне, где он продолжает жить и где его дочери ходят в школу.

Однако Томас все еще ожидает, разрешат ли ему остаться в Британии — формально с момента его увольнения из "Челси" две недели назад пошел отсчет 90 дням, в течение которых безработный немец должен уехать из страны иначе будет депортирован.

Как сообщает The Telegraph, ясность в ситуацию Тухеля, ставшего одним из первых прибывших в Премьер-Лигу иностранных тренеров после Brexit, должна внести FA, которая 20 месяцев назад и одобрила ему рабочую визу.

Добавим, Тухеля уже связывают с новой работой, называя наиболее вероятным сменщиком Юлиана Нагельсманна, чья "Бавария" неважно начала новый сезон.


Метки тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 283



Поиск: