Анонс матча Италия — Англия

В своем предпоследнем матче до ЧМ-2022 сборная Англии сыграет на выезде с Италией.

Италия по пенальти превзошла Англию в финале Евро-2020, но на ЧМ-2022 отобраться не смогла. А вот подопечные Гарета Саутгейта в Катар едут, но после четырех матчей без побед могут вылететь из Группы A3 Лиги Наций.



"У Англии отличная команда. Они были отличной командой на Евро-2020 и были отличной командой прежде".



"Думаю, Англия — одна из лучших команд в мире. Она полна талантов, особенно среди нападающих", — похвалил соперника главный тренер итальянцев Роберто Манчини.



- Все четыре последних встречи Италии и Англии завершились вничью, включая две товарищеских, финал Евро-2020 и матч Лиги Наций в июне 2022.



- Англия не одержали ни одной победы в пяти последних выездах к итальянцам (2 ничьи, 3 поражения), забив единственный гол усилиями Андроса Таунсенда в марте 2015.



- Последний раз англичане побеждали Италию на выезде в мае 1961 — 2:3. То был товарищеский матч.



- Англия проиграла только два из 26 последних матчей (18 побед, 6 ничьих). Оба случились против Венгрии в июне 2022.



- Англичане не знают побед уже четыре матча кряду (2 ничьи, 2 поражения), забив в них один гол.



- Италия пропустила 13 голов в семи последних матчах, включая пять от Германии в предыдущей игре. До этого было только 15 в 40.



- Капитан англичан Харри Кейн сыграл все 16 матчей своей сборной в Лиге Наций, забив два гола и трижды ассистируя партнерам. По результативным действиям нет никого лучше в команде за этот период.



Относительно оригинального списка вызванных игроков Англия недосчиталась Калвина Филлипса, вместо которого был приглашен Джордан Хендерсон. Остальные игроки в порядке.



Лига Наций. Группа A3

Сборная Италии — сборная Англии

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 21:45 Онлайн-трансляция