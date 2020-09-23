"Юнайтед" не планирует быть активным в зимнее окно

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто призвал не ожидать от его клуба повышенной активности в зимнее трансферное окно.

Минувшим лето "Юнайтед" потратил рекордные для себя 225 миллионов фунтов на укрепление состава, и даже Мерто признает, что это больше запланированного.



Джон обещает, что впредь траты "красных дьяволов" будут скромнее, причем основные приобретения клуб планирует совершить уже после окончания сезона.



"Летом мы сделали значительные инвестиции в состав первой команды, совершив пять постоянных приобретений, и эти игроки выходят в старте. Наши приобретения сочетают опытных игроков сборных и молодых прогрессирующих талантов".



"Мы также совершили больше расставаний, чем обычно, и это одинаково важно для обновления состава после разочаровывающего сезона 2021/22. Мы продолжим поддерживать Эрика (Тен Хага), чтобы он обладал игроками правильного мастерства и характера для достижения успеха, при этом соблюдая финансовую устойчивость клуба".



"В целом мы опережаем график по комплектации состава относительно наших планов в начале лета, и мы не ожидаем такой же активности в последующие трансферные окна. Как и всегда, наш фокус на летнем окне", — цитирует Мерто Manchester Evening News.