Эланга допускает, что МЮ выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне
Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга призывал не вычеркивать свою команду из числа претендентов на побед в Премьер-Лиге.
Потерпев два ужасных поражения на старте нового сезона, затем "Юнайтед" выдал серию из четырех побед подряд в Премьер-Лиге.
Эланга доволен тем, как идут дела у "красных дьяволов", и не исключает, что его команда замахнется на свой первый с 2013 года титул.
"Пока слишком рано, чтобы ответить на этот вопрос, но если мы продолжим играть, как мы играем, и побеждать в матчах, то никогда не знаешь".
"Здесь у всех команд есть шансы на победу, это Премьер-Лига. Это крупнейшая лига в мире. Каждый может победить каждого. Поэтому посмотрим", — сообщил Эланга Fotbollskanalen.
22.09.2022 23:00
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с дуба, с высооокого дуба рухнул, крепко пи........ся
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