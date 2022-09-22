Эланга допускает, что МЮ выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне

Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга призывал не вычеркивать свою команду из числа претендентов на побед в Премьер-Лиге.

Потерпев два ужасных поражения на старте нового сезона, затем "Юнайтед" выдал серию из четырех побед подряд в Премьер-Лиге.



Эланга доволен тем, как идут дела у "красных дьяволов", и не исключает, что его команда замахнется на свой первый с 2013 года титул.



"Пока слишком рано, чтобы ответить на этот вопрос, но если мы продолжим играть, как мы играем, и побеждать в матчах, то никогда не знаешь".



"Здесь у всех команд есть шансы на победу, это Премьер-Лига. Это крупнейшая лига в мире. Каждый может победить каждого. Поэтому посмотрим", — сообщил Эланга Fotbollskanalen.