Ван Галь рассказал, что хотел купить Мане в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь поведал, что хотел пригласить нападающего Садио Мане на "Олд Траффорд".

Мане провел шесть блестящих сезонов за "Ливерпуль", прежде чем минувшим летом был продан в "Баварию". Совпадение или нет, но "красные" уже не выглядят прежней командой без Садио.



В 2016 в услугах Мане был заинтересован и "Юнайтед". "Красные дьяволы" уже договорились об условиях личного контракта с Садио, однако в последний момент сенегалец передумал и выбрал "Ливерпуль".



"Садио Мане — настоящий командный игрок, и по этой причине я очень хотел купить его. Против таких игроков сложно играть", — сообщил Ван Галь NOS.