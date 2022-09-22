В "Ницце" недовольны "жирным" Шмейхелем

Бывший голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель разочаровал свой новый клуб "Ниццу" физической формой и дисциплиной.

Проведя в "Лестере" 11 сезонов и став частью сенсационно выигравшей Премьер-Лигу команды в сезоне 2015/16, минувшим летом Шмейхель отправился свободным агентом в "Ниццу".



Однако RMC Sport утверждает, что Шмейхель прибыл в "Ниццу" с "очень высоким" процентом жира в организме. В результаты новый сезон Каспер начал на скамейке запасных и стал первым номером команды только после вмешательства владельца клуба сэра Джима Рэтклиффа, которому пожаловалось окружение 35-летнего датчанина.



Помимо своих физических кондиций, Шмейхель также разочаровал французский клуб своей дисциплиной. Каспер опаздывает на командные собрания и не соблюдает программу обязательных восстановительных дней.



Добавим, вставший в ворота "Лестера" Данни Уорд тоже не блещет. 29-летний валлиец пропустил аж 22 гола в семи матчах Премьер-Лиги этого сезона.