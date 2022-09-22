Поттер хочет вернуть Хадсон-Одои в январе

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер готов отозвать вингера Каллума Хадсон-Одои из аренды в "Байере" в январе.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Байер" арендовал Хадсон-Одои до конца сезона. Затем Каллум лично подтвердил, что владелец "Челси" Тодд Бели отказал немецкому клубу в опции выкупа.



С тех пор "Челси" успел сменить главного тренера, назначив Поттера на место уволенного Томаса Тухеля, и это может напрямую коснуться Хадсон-Одои.



Поттер является большим поклонником Хадсон-Одои, которого он пытался заманить в свой бывший клуб "Брайтон", и Bild утверждает, что Грэм собирается досрочно вернуть 21-летнего англичанина, благо арендное соглашение это предусматривает.



Добавим, пока что Хадсон-Одои выглядит очень неплохо в Леверкузене, отметившись одной результативной передачей в пяти сыгранных матчах.