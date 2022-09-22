Английские клубы готовы играть раньше, чтобы меньше платить за электроэнергию
Английские футбольные клубы готовы играть свои матчи раньше для экономии электроэнергии.
Энергетический кризис, охвативший Европу, сильно ударил и по Британии, где счета за электричество стали тяжелой ношей для домохозяйств, бизнеса и даже футбольных клубов.
Например, одни только прожекторы на стадионе могут обходиться клубу дороже 100,000 фунтов в год.
Как сообщает Daily Mirror, проведенный среди английских клубов опрос показывает, что 63% из них готовы играть матчи при дневном свете, а не искусственном, лишь бы платить меньше по счетам.
Первым клубом Футбольной Лиги, решившимся на этот шаг, стал "Мансфилд", который перенес домашний матч Лиги Два против "Уолсолла" 15 октября с 15:00 на 13:00 по местному времени для экономии электроэнергии.
22.09.2022 19:00
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