Английские клубы готовы играть раньше, чтобы меньше платить за электроэнергию

Английские футбольные клубы готовы играть свои матчи раньше для экономии электроэнергии.

Энергетический кризис, охвативший Европу, сильно ударил и по Британии, где счета за электричество стали тяжелой ношей для домохозяйств, бизнеса и даже футбольных клубов.



Например, одни только прожекторы на стадионе могут обходиться клубу дороже 100,000 фунтов в год.



Как сообщает Daily Mirror, проведенный среди английских клубов опрос показывает, что 63% из них готовы играть матчи при дневном свете, а не искусственном, лишь бы платить меньше по счетам.



Первым клубом Футбольной Лиги, решившимся на этот шаг, стал "Мансфилд", который перенес домашний матч Лиги Два против "Уолсолла" 15 октября с 15:00 на 13:00 по местному времени для экономии электроэнергии.