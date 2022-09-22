Английские клубы готовы играть раньше, чтобы меньше платить за электроэнергию

Прожекторы Английские футбольные клубы готовы играть свои матчи раньше для экономии электроэнергии.

Энергетический кризис, охвативший Европу, сильно ударил и по Британии, где счета за электричество стали тяжелой ношей для домохозяйств, бизнеса и даже футбольных клубов.

Например, одни только прожекторы на стадионе могут обходиться клубу дороже 100,000 фунтов в год.

Как сообщает Daily Mirror, проведенный среди английских клубов опрос показывает, что 63% из них готовы играть матчи при дневном свете, а не искусственном, лишь бы платить меньше по счетам.

Первым клубом Футбольной Лиги, решившимся на этот шаг, стал "Мансфилд", который перенес домашний матч Лиги Два против "Уолсолла" 15 октября с 15:00 на 13:00 по местному времени для экономии электроэнергии.



Метки Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2022 19:00

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  1. aliluya-nn 22.09.2022 20:19 # aliluya-nn
    Двухдневный штраф выписать Роналду - и МЮ оплатил прожекторы за год

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  2. englandonelove 22.09.2022 19:55 # englandonelove
    Загнулась Британия ((

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  3. chelsea-69 22.09.2022 19:05 # chelsea-69
    Так и в Японии теперь будут смотреть матчи

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