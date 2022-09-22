Виллиан готов играть до 40 лет

Вингер "Фулхэма" Виллиан заявил, что готов играть в футбол до 40 лет.

1 сентября 34-летний Виллиан свободным агентом присоединился к "Фулхэму", заключив контракт до конца сезона.



Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, Виллиан не помышляет о пенсии. Бразильского вингера вдохновляет пример своего соотечественника Тиаго Силвы, которому сегодня исполняется 38.



"Я должен многое показать. Я по-прежнему могу выступать на хорошем уровне. Поэтому я и захотел вернуться в Англию, так как я знаю, что могу провести здесь еще минимум два-три года. Мне 34, но я по-прежнему на многое способен".



"Мой главный фокус не на том, чтобы доказать людям, которые сомневаются во мне. Я должен доказать себе и своему окружению, своей семье и друзьям. Я хочу проявлять себя каждый день, на тренировках, в каждом матче, что я по-прежнему могу играть на высоком уровне".



"Как долго я смогу играть? Возможно, до 39-40 лет. Я буду двигаться год за годом. Играть до 40 в Премьер-Лиге — это сложно. Но я смотрю на Тиаго Силву. Ему 38. Он играет хорошо. Он вдохновляет меня. Мы близки, и мы будем вместе проводить время, раз уж я вернулся в Лондон", — сообщил Виллиан The Athletic.