Виллиан готов играть до 40 лет

Виллиан Вингер "Фулхэма" Виллиан заявил, что готов играть в футбол до 40 лет.

1 сентября 34-летний Виллиан свободным агентом присоединился к "Фулхэму", заключив контракт до конца сезона.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, Виллиан не помышляет о пенсии. Бразильского вингера вдохновляет пример своего соотечественника Тиаго Силвы, которому сегодня исполняется 38.

"Я должен многое показать. Я по-прежнему могу выступать на хорошем уровне. Поэтому я и захотел вернуться в Англию, так как я знаю, что могу провести здесь еще минимум два-три года. Мне 34, но я по-прежнему на многое способен".

"Мой главный фокус не на том, чтобы доказать людям, которые сомневаются во мне. Я должен доказать себе и своему окружению, своей семье и друзьям. Я хочу проявлять себя каждый день, на тренировках, в каждом матче, что я по-прежнему могу играть на высоком уровне".

"Как долго я смогу играть? Возможно, до 39-40 лет. Я буду двигаться год за годом. Играть до 40 в Премьер-Лиге — это сложно. Но я смотрю на Тиаго Силву. Ему 38. Он играет хорошо. Он вдохновляет меня. Мы близки, и мы будем вместе проводить время, раз уж я вернулся в Лондон", — сообщил Виллиан The Athletic.


Метки Виллиан, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2022 18:00

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  1. asnural 22.09.2022 18:31 # asnural
    Че тишина на фапле? Всех дебилов забрали защищать ебанутого фюрера?

    (ответить)

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