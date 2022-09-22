МЮ потратит почти 25 млн. фунтов на компенсации Сульшеру и Рангнику

"Манчестер Юнайтед" потратил почти 25 миллионов фунтов на компенсации Оле Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику в прошлом сезоне.

Ранее в четверг "Юнайтед" опубликовал финансовый отчет за сезон 2021/22, поведал о росте не только доходов, но также убытка и долга.



Как подмечает издание Daily Mail, убыток в 115.5 млн. фунтов в том числе объясняется и "непредвиденными расходами".



В ноябре, через 12 матчей после начала сезона и через четыре месяца после подписания Сульшером нового трехлетнего контракта, "Юнайтед" уволил Оле Гуннара.



Потратившись на компенсации Сульшеру и его помощникам, затем "красные дьяволы" были вынуждены заплатить исполнявшему обязанности главного тренера в остатке сезона Ральфу Рангнику, чтобы тот отказался от роли консультанта, обещанной ему на два следующих года.



Суммарно эта статья расходов составила 24.7 млн. фунтов, хотя в свое время пресса сообщала, то Сульшер покинул "Юнайтед" с компенсацией в 7.5 млн. фунтов.