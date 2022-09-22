МЮ отчитался об убытке в 115.5 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" отчитался об убытке в 115.5 млн. фунтов за прошлый сезон.

Благодаря возвращению зрителей на трибуны и участию в Лиге Чемпионов "Юнайтед" удалось заработать в сезоне 2021/22 583 миллиона фунтов — на 89.1 млн. фунтов (18%) больше, чем годом ранее. При этом 33.6 млн. фунтов были выплачены акционерам клуба в качестве дивидендов.



Убыток за прошлый сезон вырос на 23 млн. фунтов — до 115.5 млн. фунтов. Увеличился и долг — с 419.5 до 514.9 млн. (более чем на 22%).



Подписав игроков вроде Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана в отчетный период, "Юнайтед" увеличил свою зарплатную ведомость на 61.5 млн. фунтов (19.1%) — до 384.2 млн. фунтов, и это рекорд Премьер-Лиги всех времен, сообщает The Independent.