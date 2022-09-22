Нобл вернулся в "Вест Хэм" спортивным директором

Бывший капитан "Вест Хэма" Марк Нобл вернулся в лондонский клуб в качестве спортивного директора.

Напомним, Нобл завершил свою игровую карьеру, которую он целиком провел в "Вест Хэме", в конце прошлого сезона.



За 18 сезонов Марк сыграл 550 матчей, а теперь "молотобойцы" специально создали для 35-летнего англичанина должность спортивного директора.



Нобл будет работать бок о бок с главным тренером Дэвидом Мойесом, заседать в совете директоров и отвечать за все футбольные вопросы в клубе.



"Я очень рад вернуться. Взяться за эту роль — огромная честь для меня. Я чувствую, что смогу расти и развиваться на этой позиции — лично и профессионально. Мы добились огромного прогресса за два последних сезона, и я хочу помочь нам двигаться в правильном направлении", — сообщил Нобл.