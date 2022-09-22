Мерсон считает, что Тоуни может оставить Рэшфорда без ЧМ-2022

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни способен отобрать у Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед" место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

Как известно, набравший форму Рэшфорд не был вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Италии и Германии в сентябре.



Вместо Маркуса шанс получил Тоуни, забивший пять голов в семи матчах Премьер-Лиги этого сезона, и Мерсон видит в этом шанс для Айвена.



"Думаю, Маркус Рэшфорд должен чувствовать, что жизнь жестока к нему. Не будь он травмирован, он попал бы в заявку на эти матчи и, думаю, попал в заявку из 26 игроков на Чемпионат Мира, если бы продолжил делать то, что делает".



"А теперь это зависит от того, как покажет себя Айвен Тоуни в двух матчах Лиги Наций в этом месяце. Думаю, у представителя "Брентфорда" есть шанс, иначе бы не было смысла вызывать его в сентябре".



"Я не думаю, что кто-нибудь еще ворвется в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира. Не так много английских игроков играют хорошо сейчас. Как сказал Рой Кин, ты не очень хорош, если не играешь за свою сборную", — сообщил Мерсон Sky Sports.