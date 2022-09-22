Грилиш ответил на критику Сунесса

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш ответил на критику легенды "Ливерпуля" Грэма Сунесса.

Купленный летом 2021 у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов Грилиш помог "Сити" завоевать титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но отметился лишь 22 появлениями в стартовом составе и забил три гола.



Анализируя на днях игру Грилиша, Сунесс заявил, что "Джек — хороший, но не отличный игрок". Также Грэм выразил мнение, что в "Астон Вилле" на 27-летнем англичанине фолили так много лишь потому, что он передерживал мяч и "недостаточно быстро видел полную картинку". Ответ на эти слова не заставил себя ждать.



"Я не знаю, в чем его проблема со мной. Он постоянно говорит насчет меня. Но я стараюсь много этого не читать. Знаете, порой это сложно, когда он выступает по Sky Sports, который крутят везде на тренировочной базе".



"Слушайте, он, конечно, был отличным игроком и многое выиграл, но... Я не знаю, почему он говорит обо мне или в чем его проблема. Я знаю свои способности".



"Знаю, он много говорит о том, что я должен быстрее передавать мяч, но когда я играю у такого тренера, как Хосеп Гвардиола, который говорит мне как можно дольше держать мяч и двигаться всюду с мячом, то именно это я и буду стараться делать".



"Конечно, люди всегда будут меня критиковать, если я не играю хорошо... Слушайте, я знаю себя, я всегда пересматриваю свои матчи и все такое, и я очень критичен к себе".



"Я знаю, что были матчи, особенно во второй половине прошлого сезона, когда я совершенно не был на высоте", — цитирует Грилиша ESPN.