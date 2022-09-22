Гвардиол не исключает смену клуба в январе

Защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол не стал исключать смену клуба в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Челси" прикладывал большие усилия, чтобы заполучить Гвардиола, однако тот отверг интерес "синих" и продлил свой контракт, истекавший в конце этого сезона, до 2027 года.



Вместе с тем 20-летний хорват, интерес к которому "Челси" сохраняет, не знает, останется ли в Лейпциге после зимнего окна, поручая решить этот вопрос своим агентам.



"Я счастлив в Лейпциге. Я по-прежнему должен многому научиться, и мне нужно поработать над собой. У меня в окружении есть люди, которые занимаются остальным, поэтому я не думаю о трансфере. Посмотрим, что случится зимой", — сообщил Гвардиол Index.hr.