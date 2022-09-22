Батшуайи обвинил Конте в обмане

Нападающий Мичи Батшуайи пожаловался, что бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте обманывал его.

Батшуайи был куплен "Челси" у "Марселя" летом 2016 — вскоре после назначения Конте. Однако с тех пор Мичи сыграл только 77 матчей за "синих", а недавно был продан в "Фенербахче".



В своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" Батшуайи отметился лишь 20 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги, хот Конте обещал, что Мичи будет играть регулярно.



"Конте постоянно противоречил себе. Взять хотя бы мой приход, когда он позвал меня и объяснил свой проект".



"Он хотел, чтобы я играл в паре с Диего Костой в нападении. Поверил ли я этому? Конечно, потому что Конте всегда играл с двумя атакующими игроками всю свою карьеру. За исключением "Челси" и меня. Я не понимал этого. Правда в том, что меня обманывали слишком часто", — цитирует Батшуайи Football.London.