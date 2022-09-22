Главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте связывают с возвращением в "Ювентус".

В данный момент "Ювентус" занимает только восьмое место в Серии А, в минувший уикенд потерпев сенсационно поражение от замыкавшей таблицу "Монцы" (1:0).



Увольнение нынешнего наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выглядит вопросом времени, и TuttoJuve утверждает, что клуб из Турина задумал вернуть Конте.



Антонио добился значительных успехов за без малого год работы в "Тоттенхэме", вернув лондонский клуб в Лигу Чемпионов, но до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт и даже не спешит садиться за стол переговоров, что воодушевляет "Ювентус".



Более того, как утверждает итальянский источник, Конте открыт к возвращению в "Ювентус", который он тренировал с 2011 по 2014 год, три сезона подряд выигрывая титул Серии А.



Эти слухи подогревает то обстоятельство, что в минувший уикенд 53-летний итальянец был замечен в Турине, куда он отправился навестить своих жену и дочь.