Конте связывают с возвращением в "Ювентус"

Антонио Конте Главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте связывают с возвращением в "Ювентус".

В данный момент "Ювентус" занимает только восьмое место в Серии А, в минувший уикенд потерпев сенсационно поражение от замыкавшей таблицу "Монцы" (1:0).

Увольнение нынешнего наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выглядит вопросом времени, и TuttoJuve утверждает, что клуб из Турина задумал вернуть Конте.

Антонио добился значительных успехов за без малого год работы в "Тоттенхэме", вернув лондонский клуб в Лигу Чемпионов, но до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт и даже не спешит садиться за стол переговоров, что воодушевляет "Ювентус".

Более того, как утверждает итальянский источник, Конте открыт к возвращению в "Ювентус", который он тренировал с 2011 по 2014 год, три сезона подряд выигрывая титул Серии А.

Эти слухи подогревает то обстоятельство, что в минувший уикенд 53-летний итальянец был замечен в Турине, куда он отправился навестить своих жену и дочь.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 22.09.2022 11:02 # ray-black
    фантазии итальянских журналистов

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  2. arsenalbigfan 22.09.2022 10:11 # arsenalbigfan
    блячь, даже конте выкупает что из петушатника нихуя толкового не сделать

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  3. breadpeat 22.09.2022 10:07 # breadpeat
    Брендан Роджерс в общем

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