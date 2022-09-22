"Баия" может пополнить семейство дочерних клубов "Манчестер Сити"

Владельцы "Манчестер Сити" продолжают работать над расширением своей глобальной империи, очередным пополнением которой может стать бразильский клуб "Баия".

Как известно, в данный момент City Fooball Group контролирует 11 клубов по всему миру, включая два в Южной Америке: уругвайский "Монтевидео Сити Торке" и боливийский "Боливар".



Третьим южноамериканским клубом в портфолио CFG должна стать "Баия", выступающая во втором дивизионе Бразилии и базирующаяся в городе Сальвадор.



Переговоры сторон находятся в продвинутой стадии, и Daily Mail предполагает, что компромисс может быть достигнут уже на этой неделе.