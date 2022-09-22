"Арсенал" обратился насчет Йеспера Линдстрема

"Арсенал" планирует приобрести в зимнее трансферное окно полузащитника "Айнтрахта" и сборной Дании Йеспера Линдстрема.

В прошлом сезоне Линдстрем помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы и был признан лучшим новичком в Бундеслиге, благодаря чему и попал на радар к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете.



Артете нужен еще один вингер, поскольку Николя Пепе был отправлен в аренду в "Ниццу" на этот сезон, а Маркиньоса ждет командировка в январе.



По информации Bild, "Арсенал" уже установил контакт с "Айнтрахтом". Суммы около 17 миллионов фунтов должно быть достаточно для приобретения 22-летнего датчанина в январе.