"Арсенал" обратился насчет Йеспера Линдстрема
"Арсенал" планирует приобрести в зимнее трансферное окно полузащитника "Айнтрахта" и сборной Дании Йеспера Линдстрема.
В прошлом сезоне Линдстрем помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы и был признан лучшим новичком в Бундеслиге, благодаря чему и попал на радар к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете.
Артете нужен еще один вингер, поскольку Николя Пепе был отправлен в аренду в "Ниццу" на этот сезон, а Маркиньоса ждет командировка в январе.
По информации Bild, "Арсенал" уже установил контакт с "Айнтрахтом". Суммы около 17 миллионов фунтов должно быть достаточно для приобретения 22-летнего датчанина в январе.
22.09.2022 08:00
Просмотров: 511
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
линдстрём, данило и мудрик - чемпик наш!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий