Родри считает "Тоттенхэм" реальным претендентом на титул

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри считает, что "Тоттенхэм" имеет реальные шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

"Тоттенхэм" ушел на этот международный перерыв, имея равное количество очков с "Сити" и всего на один балл отставая от лидирующего "Арсенала", с которым сразится в своем следующем матче.



Родри находится под впечатлением от работы Антонио Конте и считает итальянского тренера ключом к успеху "шпор".



"Они собрали отличную команду, и у них есть тренер, который обладает очень ясными идеями и знает, как им выражать себя на поле наилучшим образом".



"Они знают, что делать, и они делают это с огромной точностью. Я рассматривают "Тоттенхэм" кандидатом на победу в лиге. Карьера Конте говорит сама за себя", — сообщил Родри Gazzetta dello Sport.