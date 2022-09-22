"Боруссия" определилась с ценой за Беллингема

Дортмундская "Боруссия" установила цену в 150 миллионов евро (131 млн. фунтов) за своего полузащитника Джуда Беллингема.

С момента своего перехода из "Бирмингема" в 2020 году Беллингем сыграл 100 матчей за "Боруссию", забив 13 голов и отдав 18 результативных передач.



Беллингем вырос в настоящего игрока топ-уровня и стал регулярно вызываться в сборную Англии. При этом Джуду только 19 лет, и его потенциал для дальнейшего развития огромен.



Как утверждает The Athletic, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником Беллингема, однако он всегда понимал, что Джуд не будет доступен для трансфера минувшим летом.



Клопп планирует всерьез побороться за Беллингема следующим летом. Однако другие большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", тоже имеют виды на Джуда.



Контракт Беллингема в Дортмунде не содержит пункта об отступных, поэтому "Бавария" вправе просить любые деньги за Джуда. Клуб Бундеслиги не хочет терять свою восходящую звезду, но в то же время едва ли устоит перед предложением около 131 млн. фунтов.



Такого рода сумма сделала бы Беллингема самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги. Пока же таковым остается плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш, купленный год назад у "Астон Виллы" за 100 млн. фунтов.