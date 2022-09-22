Рюдигер удивлен увольнением Тухеля из "Челси"
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер признался, что был удивлен тем, как быстро "Челси" уволил своего главного тренера Томаса Тухеля.
Минувшим летом Рюдигер покинул "Челси" свободным агентом, а в начале сентября из лондонского клуба был уволен его соотечественник Тухель.
29-летний игрок сборной Германии испытывает лишь благодарность к Тухелю и не понимает, почему "синие" не дали Томасу больше времени поработать с приглашенными новичками.
"Сперва ему разрешили пригласить новых игроков, только чтобы затем уволить через несколько матчей. Я был удивлен, как быстро это случилось".
"День его увольнения был грустным днем для меня. После этого я написал ему и снова поблагодарил за все".
"Он был готов помочь каждому, не только мне. Если вы посмотрите, где он нас принял и чего с нами достиг, то он сделал невозможное".
"Но вы знаете, как бывает в футболе. Иногда ты герой, иногда ты злодей", — сообщил Рюдигер Sport1.
22.09.2022 00:05
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Вот и до Михи эта новость доехала.
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