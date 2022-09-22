Рюдигер удивлен увольнением Тухеля из "Челси"

Антонио Рюдигер и Томас Тухель Защитник "Реала" Антонио Рюдигер признался, что был удивлен тем, как быстро "Челси" уволил своего главного тренера Томаса Тухеля.

Минувшим летом Рюдигер покинул "Челси" свободным агентом, а в начале сентября из лондонского клуба был уволен его соотечественник Тухель.

29-летний игрок сборной Германии испытывает лишь благодарность к Тухелю и не понимает, почему "синие" не дали Томасу больше времени поработать с приглашенными новичками.

"Сперва ему разрешили пригласить новых игроков, только чтобы затем уволить через несколько матчей. Я был удивлен, как быстро это случилось".

"День его увольнения был грустным днем для меня. После этого я написал ему и снова поблагодарил за все".

"Он был готов помочь каждому, не только мне. Если вы посмотрите, где он нас принял и чего с нами достиг, то он сделал невозможное".

"Но вы знаете, как бывает в футболе. Иногда ты герой, иногда ты злодей", — сообщил Рюдигер Sport1.


Метки Реал, Рюдигер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2022 00:05

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