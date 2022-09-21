"Вилла" потеряла Диня с переломом лодыжки

"Астон Вилла" потеряла левого защитника Люку Диня с переломом лодыжки.

29-летний Динь целиком сыграл все восемь первых матчей "Виллы" в новом сезоне и даже отметился голом против "Болтона" в Кубке Лиги.



Однако в расположение сборной Франции Люка прибыл с подозрением на перелом правой лодыжки, и углубленное обследование это подтвердило. Защитник был сразу же отправлен назад в свой клуб на лечение.



Daily Mail ожидает, что теперь Динь пропустит несколько недель. Помимо него, команда Стивена Джеррарда сейчас также лишена Диего Карлоса, Мэтти Кэша и Бубакара Камара.