"Вилла" потеряла Диня с переломом лодыжки

Люка Динь "Астон Вилла" потеряла левого защитника Люку Диня с переломом лодыжки.

29-летний Динь целиком сыграл все восемь первых матчей "Виллы" в новом сезоне и даже отметился голом против "Болтона" в Кубке Лиги.

Однако в расположение сборной Франции Люка прибыл с подозрением на перелом правой лодыжки, и углубленное обследование это подтвердило. Защитник был сразу же отправлен назад в свой клуб на лечение.

Daily Mail ожидает, что теперь Динь пропустит несколько недель. Помимо него, команда Стивена Джеррарда сейчас также лишена Диего Карлоса, Мэтти Кэша и Бубакара Камара.


Метки Астон Вилла, Динь, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2022 22:00

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  1. liverbro 21.09.2022 22:41 # liverbro
    Черт,совсем не вовремя.Еще и три основных в лазарете игрока.Будет тяжело легенде Стивену(

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  2. h22o 21.09.2022 22:04 # h22o
    как он не почувствовал, что лодыжка с переломом? %|

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