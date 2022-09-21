"Вилла" потеряла Диня с переломом лодыжки
"Астон Вилла" потеряла левого защитника Люку Диня с переломом лодыжки.
29-летний Динь целиком сыграл все восемь первых матчей "Виллы" в новом сезоне и даже отметился голом против "Болтона" в Кубке Лиги.
Однако в расположение сборной Франции Люка прибыл с подозрением на перелом правой лодыжки, и углубленное обследование это подтвердило. Защитник был сразу же отправлен назад в свой клуб на лечение.
Daily Mail ожидает, что теперь Динь пропустит несколько недель. Помимо него, команда Стивена Джеррарда сейчас также лишена Диего Карлоса, Мэтти Кэша и Бубакара Камара.
21.09.2022 22:00
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Черт,совсем не вовремя.Еще и три основных в лазарете игрока.Будет тяжело легенде Стивену(
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как он не почувствовал, что лодыжка с переломом? %|
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