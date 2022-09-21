Премьер-Лига утвердила однолетние дисквалификации для фанатов

Клубы Премьер-Лиги договорились об автоматических дисквалификациях минимум на год для фанатов за антисоциальное и уголовное преступление.

Концовка прошлого сезона в Англии была омрачена несколькими инцидентами с массовым появлением болельщиков на футбольном поле. Среди пострадавших тогда оказались главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра и голкипер Робин Ольсен из "Астон Виллы".



Премьер-Лига и Футбольная Лига еще в июле договорились строже наказывать таких нарушителей порядка, и сегодня это приняло реальные очертания.



Как сообщает BBC, на собрании боссов 20 клубов Премьер-Лиги было решено наказывать провинившихся фанатов автоматической дисквалификацией минимум на год после установления личности.



Данное правило будет относиться к фанатам, которые используют пиротехнику или дымовые шашки, а также которые появляются на футбольном поле без разрешения.