Кейн будет носить антидискриминационную повязку на ЧМ-2022

Капитан сборной Англии Харри Кейн будет носить специальную антидискриминационную повязку в матчах Чемпионата Мира в Катаре.

Эта повязка содержит изображение сердца в радужной расцветке и надпись "OneLove".



Точно так же поступят капитаны девяти других европейских сборных: Уэльса, Голландии, Бельгии, Дании, Франции, Германи, Норвегии, Швеции и Швейцарии.



"Для меня честь присоединиться к капитанам других сборных в поддержке кампании OneLove. Как капитаны мы будем противостоять друг другу на поле, но мы вместе выступаем против всех видов дискриминации", — цитирует Кейна talkSPORT.