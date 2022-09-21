Кейн будет носить антидискриминационную повязку на ЧМ-2022

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн будет носить специальную антидискриминационную повязку в матчах Чемпионата Мира в Катаре.

Эта повязка содержит изображение сердца в радужной расцветке и надпись "OneLove".

Точно так же поступят капитаны девяти других европейских сборных: Уэльса, Голландии, Бельгии, Дании, Франции, Германи, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

"Для меня честь присоединиться к капитанам других сборных в поддержке кампании OneLove. Как капитаны мы будем противостоять друг другу на поле, но мы вместе выступаем против всех видов дискриминации", — цитирует Кейна talkSPORT.


Метки капитаны, Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2022 20:00

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  1. closer 21.09.2022 21:24 # closer
    продвигают лгбт в мусульманской стране.завуалировано.

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  2. hammersmith 21.09.2022 20:26 # hammersmith
    скорее это выглядит антихохлятской повязкой, тк хохло-флаг перевернут

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