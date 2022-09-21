Минцлафф исключает свой переход в "Челси"

Генеральный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф исключил свой переход в "Челси".

Напомним, "Челси" возобновил поиски спортивного директора после сорвавшегося перехода Кристофа Фройнда из "Ред Булл".



На днях авторитетное издание The Athletic сообщило, что "синие" ведут переговоры с Минцлаффом, чей "РБ Лейпциг" является родственным клубом австрийскому "Ред Булл".



Однако Минцлафф, который трудится в Лейпциге с 2014 года, а ранее занимал высокий пост в компании Puma, никуда не собирается.



"Я связан контрактом с Лейпцигом до 2026 году, и я отработаю свою контракт с превеликим удовольствием. У нас по-прежнему много планов. Не только на поле. Мне комфортно здесь в Лейпциге", — цитирует Минцлаффа Evening Standard.