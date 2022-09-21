Чарли Адам повесил бутсы на гвоздь

Чарли Адам Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Блэкпула", "Стоука" и "Рединга" Чарли Адам объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Ярко проявив себя в "Блэкпуле", летом 2011 Адам заслужил приглашение из "Ливерпуля", и то был, пожалуй, пик карьеры Чарли, пускай в мерсисайдском клубе он провел всего один сезон.

Предыдущие два сезона Адам провел в родном "Данди", которому он помог вернуться в шотландскую Премьер-Лигу.

За сборную Шотландии Чарли, который начинал свою карьеру в "Рейнджерс", провел 25 матчей.

Как отмечает Sky Sports, Адам не уходит из футбола и уже получает тренерскую лицензию, работая с резервной командой "Бернли".


Метки Адам, Блэкпул, Ливерпуль, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2022 18:00

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  1. liverpool888 21.09.2022 18:20 # liverpool888
    Легенда Ливерпуля)

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  2. closer 21.09.2022 18:08 # closer
    ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЕБЛЕТ.

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  3. true-manc 21.09.2022 18:03 # true-manc
    единственный приличный игрок в истории лузерхуйни

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