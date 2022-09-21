Виллиан объяснил свой уход из "Арсенала"

Вингер "Фулхэма" Виллиан объяснил, почему он решил разорвать контракт с "Арсеналом".

Присоединившись к "Арсеналу" свободным агентом из "Челси" в 2020 гоу, Виллиан получил роскошный трехлетний контракт.



Однако после 37 сыгранных матчей в своем единственном сезоне на "Эмирейтс" Виллиан ушел по обоюдному согласию сторон, не став требовать остаток зарплаты по контракту.



По словам 34-летнего бразильца, который недавно вернулся в Англию благодаря "Фулхэму", он не чувствовал себя комфортно в "Арсенале", а отсутствие зрителей на трибунах дополнительно нагоняло на него тоску.



"Кажется, я единственный игрок, который поступил таким образом. Любой другой игрок в моей ситуации остался бы до конца контракта и продолжил получать деньги".



"Но я не такой. Деньги — не самая важная вещь в жизни. Мне нужно чувствовать себя хорошо, чувствовать мотивацию к тренировкам. Там у меня этого не было, поэтому я решил уйти".



"На протяжении большей части того сезона мы играли без зрителей. Я не видел фанатов "Арсенала". Возможно, мне нужно было чувствовать шум толпы, мне этого не хватало. То был сложный момент не только для меня, но для каждого в мире. Играть без зрителей за новый клуб — это непросто", — сообщил Виллиан The Athletic.