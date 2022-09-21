Салиба близок к новому контракту с "Арсеналом"
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба близок к подписанию нового контракта со своим клубом.
Проведя три предыдущих сезона в аренде, в этой кампании Салиба, наконец, получил свой шанс в "Арсенале" и ухватился за него обеими руками.
Вильям утвердился основным игроком "канониров" и помогает команде Микеля Артеты лидировать в Премьер-Лиге.
Как утверждает футбольный журналист Руди Галетти, теперь "Арсенал" и Салиба должны договориться о новой сделке до 2027 года, которая бы отразила изменившийся статус 21-летнего француза.
"Чувствую ли я себя в "Арсенале" как дома? Да, несомненно. Здесь мой дом. Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, не нравится клуб. Я чувствую себя как дома", — сообщил Салиба Sky Sports на днях.
21.09.2022 16:00
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"Чувствую ли я себя в "Арсенале" как дома? Да, несомненно. Здесь мой дом. Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, не нравится клуб. Я чувствую себя как дома", — сообщил Салиба Sky Sports на днях.
Источник: http://fapl.ru/posts/95705/?c=1
Так нравится или не нравится? Михайло, хорош бухать. Весь сайт уже запустил. Тут столько биомусора сидит малолетнего, мама не горюй. Еще и новости постите с ошибками систематически. Смело можно 75% фапла в бан кидать.
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