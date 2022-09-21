Салиба близок к новому контракту с "Арсеналом"

Вильям Салиба Защитник "Арсенала" Вильям Салиба близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Проведя три предыдущих сезона в аренде, в этой кампании Салиба, наконец, получил свой шанс в "Арсенале" и ухватился за него обеими руками.

Вильям утвердился основным игроком "канониров" и помогает команде Микеля Артеты лидировать в Премьер-Лиге.

Как утверждает футбольный журналист Руди Галетти, теперь "Арсенал" и Салиба должны договориться о новой сделке до 2027 года, которая бы отразила изменившийся статус 21-летнего француза.

"Чувствую ли я себя в "Арсенале" как дома? Да, несомненно. Здесь мой дом. Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, не нравится клуб. Я чувствую себя как дома", — сообщил Салиба Sky Sports на днях.


Метки Арсенал, контракты, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2022 16:00

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  1. dentinho 21.09.2022 16:17 # dentinho
    "Чувствую ли я себя в "Арсенале" как дома? Да, несомненно. Здесь мой дом. Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, не нравится клуб. Я чувствую себя как дома", — сообщил Салиба Sky Sports на днях.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95705/?c=1

    Так нравится или не нравится? Михайло, хорош бухать. Весь сайт уже запустил. Тут столько биомусора сидит малолетнего, мама не горюй. Еще и новости постите с ошибками систематически. Смело можно 75% фапла в бан кидать.

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