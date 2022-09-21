Салиба близок к новому контракту с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Проведя три предыдущих сезона в аренде, в этой кампании Салиба, наконец, получил свой шанс в "Арсенале" и ухватился за него обеими руками.



Вильям утвердился основным игроком "канониров" и помогает команде Микеля Артеты лидировать в Премьер-Лиге.



Как утверждает футбольный журналист Руди Галетти, теперь "Арсенал" и Салиба должны договориться о новой сделке до 2027 года, которая бы отразила изменившийся статус 21-летнего француза.



"Чувствую ли я себя в "Арсенале" как дома? Да, несомненно. Здесь мой дом. Мне нравится Лондон, мне нравится клуб, не нравится клуб. Я чувствую себя как дома", — сообщил Салиба Sky Sports на днях.