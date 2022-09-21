Джака почувствовал себя старым из-за Нванери

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что почувствовал себя старым из-за дебюта Итана Нванери.

В минувший уикенд 15-летний Нванери появился на замену против "Брентфорда" и стал самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в матче Премьер-Лиги.



Нванери провел всего пару тренировок с первой командой "Арсенала", однако Джака знал Итана и раньше — благодаря работе с молодежью в академии "канониров". 29-летний швейцарец убежден, что его юного товарища ждет "большое будущее".



"Мы должны сперва проверить его паспорт! Я шучу. Этому парню 15, и он почти на 15 лет моложе меня".



"Он выглядит старше, когда видишь его, но клуб может гордиться, что обладает таким игроком. У него большое будущее".



"Я получаю тренерскую лицензию, и я тренировал команду U-16. Ты можешь видеть разницу между ним и другим парнями. Он очень, очень особенный. Нужно беречь его, потому что он очень молод, но если он продолжит столь же упорно трудиться, его ждет большое, большое будущее".



"Не только я чувствую себя старым. Я поговорил с одним из игроков "Брентфорда" и сказал ему, что этому парню 15. Он посмотрел на меня и сказал: "Е**ть мы старые!"



"Когда у вас разница в 15 лет, ты думаешь: "Ладно, это еще не конец, но он не за горами". Но нам приятно быть вместе, и он обладает мастерством", — цитирует Джаку Daily Mail.