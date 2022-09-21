Брандон Уильямс заступился за Магуайра
Защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс заступился за своего капитана Харри Магуайра.
Магуайра нещадно критиковали на протяжении последнего года, и в начале нового сезона Харри лишился места в стартовом составе "Юнайтед".
Тем не менее, Уильямс спешит заверить, что Магуайр старается изо всех сил и не обращает внимания на негативный внешний фон.
"Мы, игроки, не слушаем внешний мир. Харри тренируется со 100-процентной самоотдачей каждый день. Харри выкладывается на 100 процентов, выходит он на матч в старте или нет".
"Нас не волнует внешний мир, потому что имеют значения только мнения внутри. Мнения внутри клуба — это самое важное".
"Если ты хорошо тренируешься, то почему какой-то мелкий идиот из твиттера будет говорить тебе, что ты не должен выходить в старте? Кто он такой? Я искренне этого не понимаю. Харри — классный парень. Превосходный капитан и превосходный игрок. У него будет отличная карьера".
"У него уже отличая карьера. Он движется поступательно и может зайти так далеко, как только захочет. Он уже достиг высшего уровня. Он капитан "Манчестер Юнайтед". Я мечтаю однажды достичь того, что он уже достиг", — цитирует Уильямса Daily Mail.
21.09.2022 14:00
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"У него уже отличая карьера. Он движется поступательно и может зайти так далеко, как только захочет. Он уже достиг высшего уровня. Он капитан "Манчестер Юнайтед". Я мечтаю однажды достичь того, что он уже достиг", — цитирует Уильямса Daily Mail.
ЧТО БЛЯДЬ ОН ДОСТИГ?ЧТО НЕСЁТ
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правильно, как сплавили погба так сразу перестали быть токсичной командой, игроки и персонал должны быть вместе и отвечать за косяки командой.
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