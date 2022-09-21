Брандон Уильямс заступился за Магуайра

Защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс заступился за своего капитана Харри Магуайра.

Магуайра нещадно критиковали на протяжении последнего года, и в начале нового сезона Харри лишился места в стартовом составе "Юнайтед".



Тем не менее, Уильямс спешит заверить, что Магуайр старается изо всех сил и не обращает внимания на негативный внешний фон.



"Мы, игроки, не слушаем внешний мир. Харри тренируется со 100-процентной самоотдачей каждый день. Харри выкладывается на 100 процентов, выходит он на матч в старте или нет".



"Нас не волнует внешний мир, потому что имеют значения только мнения внутри. Мнения внутри клуба — это самое важное".



"Если ты хорошо тренируешься, то почему какой-то мелкий идиот из твиттера будет говорить тебе, что ты не должен выходить в старте? Кто он такой? Я искренне этого не понимаю. Харри — классный парень. Превосходный капитан и превосходный игрок. У него будет отличная карьера".



"У него уже отличая карьера. Он движется поступательно и может зайти так далеко, как только захочет. Он уже достиг высшего уровня. Он капитан "Манчестер Юнайтед". Я мечтаю однажды достичь того, что он уже достиг", — цитирует Уильямса Daily Mail.