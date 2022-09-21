Гвардиола благословил Де Дзерби на работу с "Брайтоном"

Новоиспеченный наставник "Брайтона Роберто Де Дзерби рассказал, что получил благословение Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" на эту работу.

В минувшее воскресенье "Брайтон" объявил о подписании четырехлетнего контракта с Де Дзерби, который был назначен на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.



В тот же день 43-летний итальянец поговорил с Гвардиолой, и тот убедил Роберто в правильности этого решения.



"Брайтон" очень хотел видеть меня в качестве своего тренера, и их стиль схож с моей идеей футбола".



"Мы встретились друг с другом и сразу же начали переговоры. Конечно, были и другие заинтересованные команды, но я доволен, что оказался здесь. Думаю, мы на одной волне, и я уверен, мы сможем хорошо сработаться".



"Да, я разговаривал с Пепом в воскресенье вечером. Он очень рад, что я взялся за эту работу. Он рассказал мне хорошие вещи об этом клубе. Он сказал, что будет очень рад помочь мне, если необходимо — но, конечно, не в матче против них!"



"Думаю, правильное видение заключается в том, чтобы всегда стараться стать лучше. Кроме того, прошлый сезон мы завершили на девятом месте, поэтому мы будем стремиться остаться в числе 10 лучших команд лиги. На мой взгляд, это большой вызов. Я берусь за работу в самой важной лиге мира".



"Я очень скромен и знаю, где мне предстоит работать. Но у меня есть мой характер, и я буду делать, что умею, используя свой опыт", — цитирует Де Дзерби The Independent.